One Piece festeggia 23 anni con il capitolo 985 | Jump Highlights (Di lunedì 20 luglio 2020) Weekly Shonen Jump celebra i 23 anni di One Piece con il 985, dedicandogli copertina e pagine a colori. Più di due decenni di record per il manga di Oda, con Wano che si avvicina sempre di più al climax Il 19 luglio del 1997, Weekly Shonen Jump pubblicava Romance Dawn, il primo capitolo di One Piece. Oggi, ventitrè anni più tardi, l’opera del sensei Eiichiro Oda è il manga più venduto al mondo, e si appresta a raggiungere il millesimo capitolo. E, secondo lui, il finale sarebbe ancora lontano, ma non così tanto: non più di cinque anni. In questi ventitrè anni, One Piece ha conquistato diverse generazioni, riuscendo a fare presa anche ... Leggi su tuttotek

Le cose stanno procedendo per il verso giusto per quanto riguarda Lyffy e Hyo, ma non si può dire lo stesso di Testa d’Alga! Gyukimaru e Zoro si stanno scontrando sul ponte dei banditi, come abbiamo p ...

One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda, ha tagliato il traguardo dei 23 anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump Lunedì 20 Luglio 2020. Come abbiamo avuto modo di riportarvi il 4 Settembr ...

