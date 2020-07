Nintendo Direct Mini: annunciato un evento per la giornata di oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Come è possibile vedere dall’account Twitter della compagnia, è previsto nella giornata di oggi un nuovo Nintendo Direct Mini L’account Twitter di Nintendo of America ha annunciato un Direct Mini per la giornata di oggi. Il 2020 ha reso complicato per molte compagnie la programmazione degli eventi, e anche a Nintendo è toccata la stessa sorte. La compagnia non ha organizzato alcuna presentazione di grosse dimensioni, quest’anno, ma sembra che stia lavorando su nuovi modi per annunciare al pubblico i suoi prodotti. Il Nintendo Direct Mini di oggi si focalizzerà sui giochi ... Leggi su tuttotek

SodeBeamLaser : Nintendo direct… F-zero…F-zero… - lagioiadeigrifo : RT @ChiccoDiMaria: @NintendoItalia Quindi in pratica annunciate #PaperMarioTheOrigamiKing lanciando dal nulla un misero trailer. Mentre ora… - NerdPool_IT : Nintendo Direct: la casa di Kyoto annuncia l’evento a sorpresa! - Varde_13 : Nintendo Direct ''''Mini'''' - tuttoteKit : #Nintendo Direct Mini: annunciato un evento per la giornata di oggi #NintendoDirectMini #tuttotek -