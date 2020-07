MotoGP: ottimi ascolti su Sky per il GP di Jerez (Di lunedì 20 luglio 2020) È finito il digiuno: dopo la lunga attesa, è ripartita la MotoGP , che ha fatto registrare un'ottima partenza su Sky. Il GP di Spagna , trasmesso in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Massi__121 : RT @GiovanniCopioli: Una gara gestita al meglio: complimenti @Luca_Marini_97 per la vittoria in #Moto2. Ottimi podi di @AndreaDovizioso e @… - GiovanniCopioli : Una gara gestita al meglio: complimenti @Luca_Marini_97 per la vittoria in #Moto2. Ottimi podi di @AndreaDovizioso… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP ottimi MotoGP: ottimi ascolti su Sky per il GP di Jerez Motosprint.it Motori: volano gli ascolti di Sky Sport nel weekend di MotoGp e F1

Ottima partenza della stagione di MotoGP su Sky: la gara del Gran Premio di Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stata vista in media da 1 milione di spettatori, con il 7 ...

Ecco perché Marquez non deve essere già dato per sconfitto

In attesa di capire i tempi di recupero dall'operazione di Marc Marquez, il grave infortunio che ha subito a Jerez sarà il miglior incoraggiamento per affrontare una delle sfide più difficili della su ...

Ottima partenza della stagione di MotoGP su Sky: la gara del Gran Premio di Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stata vista in media da 1 milione di spettatori, con il 7 ...In attesa di capire i tempi di recupero dall'operazione di Marc Marquez, il grave infortunio che ha subito a Jerez sarà il miglior incoraggiamento per affrontare una delle sfide più difficili della su ...