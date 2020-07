Mercedesz Henger: "Con mamma Eva non c'è alcun rapporto" (Di lunedì 20 luglio 2020) Mercedesz Henger, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha rivelato in che rapporti è con la mamma Eva dopo i dissidi degli scorsi mesi. A 'Live non è la d'Urso', la padrona di casa ha cercato di sotterrare l'ascia di guerra tra la mamma e la figlia (particolarmente risentita per il fatto che, attraverso gli organi di stampa, sia stata diffusa la notizia che Riccardo Schicchi non è, in realtà, il padre biologico):Mercedesz Henger: "Con mamma Eva non c'è alcun rapporto" 20 luglio 2020 14:36. Leggi su blogo

Mercedesz Henger ed Eva Henger non riescono proprio a trovare un punto d'incontro. Dai tempi dei loro accesi scontri nei vari salotti televisivi di Barbara D'Urso, infatti, la situazione tra le due ...

