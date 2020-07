Juventus, scudetto giovedì? Sì, ecco perchè si potrebbe già festeggiare (Di lunedì 20 luglio 2020) scudetto Juventus- La Juventus potrebbe diventare Campione d’Italia già giovedì sera dopo Udinese-Juventus. Di fatto, gli uomini di Sarri potrebbe laurearsi Campioni D’Italia qualora battessero i friulani e l’Inter non dovesse superare la Fiorentina nella sfida di San Siro. In tal caso, i bianconeri allungherebbero sui nerazzurri a 10 o 11 punti con sole tre giornate dalla fine del campionato. Discorso differente in caso di successo dell’Inter sui viola: il distacco resterebbe invariato a 8 punti a 3 giornate dalla fine. In questo caso ai bianconeri potrebbe bastare un pareggio in tre gare. scudetto Juventus, possibile festeggiamenti a Udine come nel 2002 Un ritorno al passato. La ... Leggi su juvedipendenza

