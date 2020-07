Inter, Vecino a Barcellona per l’intervento al ginocchio destro (Di lunedì 20 luglio 2020) Matias Vecino si opera. Attraverso un comunicato ufficiale il club nerazzurro ha annunciato che il centrocampista uruguaiano domani a Barcellona si sottoporrà a “un Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale“. L’operazione sarà effettuata nella città catalana presso la clinica del professor Ramon Cugat. Leggi su sportface

