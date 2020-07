Creata la più grande mappa in 3D dell’Universo visibile: rivela discrepanze nella Costante di Hubble (Di lunedì 20 luglio 2020) Impresa titanica per i ricercatori dello Sloan Digital Sky Survey (SDSS): hanno sondato milioni di galassie e di quasar per creare la più grande mappa in 3D dell’Universo visibile mai realizzata, ed hanno anche ricostruito le varie fasi di espansione dell’Universo e hanno misurato le varie differenze nella Costante di Hubble. I nuovi risultati provengono dal Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS), una collaborazione internazionale di oltre 100 astrofisici: al centro ci sono misurazioni dettagliate di oltre due milioni di galassie e quasar che coprono 11 miliardi di anni di tempo cosmico. “Conosciamo abbastanza bene l’antica storia dell’Universo e la sua recente storia di espansione, ma c’è un divario problematico nel mezzo ... Leggi su meteoweb.eu

