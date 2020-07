Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) I numeri coronavirus 20 luglio restituiscono un numero di nuovi casi in ulteriore calo, oggi sono 190. I morti coronavirus oggi sono invece 13, portando il numero di morti coronavirus da inizio pandemia a 16.796. I guariti segnalati dai dati del ministero della Salute ammontano oggi a 213. Il numero totale di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio della pandemia sale oggi a 244.624. LEGGI ANCHE >>> I primi risultati del vaccino per il coronavirus di Oxford Numeri coronavirus 20 luglio, cosa c’è di positivo dati positivi oggi per la Lombardia, dove i nuovi casi registrati sono 56. Dopo il dato sui nuovi contagi degli ultimi giorni ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : BUONGIORNO AMICI, COSA C'E' DI MEGLIO CHE INIZIARE LA SETTIMANA CON UN BUON CAFFE' INSIEME? ???? #primagliitaliani ???? - matteosalvinimi : BELPIETRO: 'C'È UNA COSA CHE LA MAGGIORANZA GIALLOROSSA SA FARE A MERAVIGLIA, SENZA SE E SENZA MA, ED È L'OCCUPAZIO… - borghi_claudio : Non c'è cosa che mandi ai matti il piddosardino come il disegnino su chi paga gli stipendi dei parlamentari ?? - HelenPl13 : RT @only_BTS_me: che poi va beh hoseok ha fatto proprio stragi in due giorni non so quante cose ha perso e poi c'è Nam che dice 'Hobi cosa… - samelipsred_28 : RT @weweeretooyoung: Cazzo giustificate ste ragazze che sono andate e persino entrate a casa di Harry, vi pare normale una cosa simile? Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche