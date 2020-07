Aishwarya Rai, ex Miss Mondo e star di Bollywood, ricoverata per Covid (Di lunedì 20 luglio 2020) La meravigliosa star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan è stata ricoverata insieme alla figlia Aaradhya di 8 anni al Nanavati Hospital di Mumbaidi, dopo aver annunciato una settimana fa di essere stata contagiata dal coronavirus. Nello stesso ospedale sono ricoverati anche il marito attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il suocero Amitabh Bachchan, 77 anni, la star più venerata del cinema indiano. Aishwarya, classe 1973, in passata è anche stata Miss Mondo, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Come spiega il Times of India, la Rai era in quarantena autoimposta da domenica, ed è stata ricoverata dopo aver accusato difficoltà respiratorie. “Stanno bene”, ha comunicato ... Leggi su dilei

