Ue: Provenzano, ‘sono ore complicate, può essere momento di svolta per l’Italia’ (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – “Si può pensare ciò che si vuole di questo governo ma questo è il momento in cui tutti dobbiamo tifare per l’Italia”. Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano a margine delle commemorazioni per la strage di via D’Amelio a Palermo . “Il premier Conte, il ministro Amendola e tutti i nostri negoziatori stanno tenendo alto l’intersse nazionale, in una fase difficile – dice – che coincide con l’interesse europeo. Sono ore complicate, io mando solo il mio incoraggiamento , questo può essere un momento di vera svolta per l’Italia”. L'articolo Ue: Provenzano, ‘sono ore complicate, può ... Leggi su meteoweb.eu

