Nicola Vivarelli su Gemma: “Nonostante i ripetuti inviti, non vuol venire da me” (Di domenica 19 luglio 2020) Gemma Galgani non vuole vedere Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne? Ecco cosa ha raccontato il giovane corteggiatore Si torna a parlare ancora una volta di Nicola Vivarelli, divenuto noto negli ultimi mesi per essere approdato al Trono Over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, per corteggiare Gemma Galgani. Il giovane e affascinante ufficiale della Marina ha 44 anni in meno della dama torinese, sono in molti a pensare che lui stia portando avanti la loro conoscenza solo per ottenere fama e visibilità e non perché sia davvero interessato alla Galgani. Eppure, poche ore fa Nicola Vivarelli ha chiaramente detto che nonostante i vari inviti Gemma ... Leggi su nonsolo.tv

