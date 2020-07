Napoli Udinese 2-1: cronaca e tabellino (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Con un gol all’ultimo minuto di Politano, il Napoli trova un’importante vittoria contro l’Udinese, protagonista di una buona partita. Sintesi Napoli Udinese 2-1 MOVIOLA 93′ GOL DEL Napoli – Bellissimo gol di Politano che si sposta la palla sul sinistro e fa partire una conclusione che sbatte sul palo e beffa Musso 84′ Miracolo di Koulibaly – De Paul si presenta tutto solo davanti a Ospina e lo supera con un pallonetto, sfera che sta per varcare la linea di porta ma arriva Koulibaly che sventa il gol mandando la palla sulla traversa 82′ Tiro di Insigne ... Leggi su calcionews24

Un missile di Politano in pieno recupero regala al Napoli i tre punti contro l'Udinese. Finisce 2-1 al San Paolo ed è un successo in rimonta che non cancella l'impressione di una squadra azzurra in fa ...Il Napoli vince in rimonta 2-1 sull'Udinese con un gol al 95' di Politano. Grazie a questo successo la squadra di Gattuso risponde al Milan e si porta a 56 punti come i rossoneri a -1 dalla Roma. I ...