Morto Juan Marsé, uno dei più grandi romanzieri spagnoli: aveva 87 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Lutto nel mondo della letteratura: all’età di 87 anni, è scomparso lo scrittore spagnolo Juan Marsé. Nel 2008, il romanziere ha ricevuto il premio Cervantes Una bruttissima notizia per il mondo della letteratura spagnola (e non solo): all’età di 87 anni, è scomparso lo scrittore Juan Marsé. Catalano di origini, è stato per decenni uno … L'articolo Morto Juan Marsé, uno dei più grandi romanzieri spagnoli: aveva 87 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

