L’ex ct Ventura | “Essere tifoso del Bari è un onore Ora completiamo l’opera”

"Sono in ansia, visto che tifo Bari. L'altra sera ero in campo con la mia Salernitana mentre il Bari giocava contro la Carrarese, ma mercoledì ho un solo impegno: tifare per i biancorossi". Queste le dichiarazioni di Giampiero Ventura che ha rilasciato un'intervista alla vigilia della partita del Bari contro la Reggiana che vale la promozione in Serie B. "Appena sono uscito dagli spogliatoi ho letto sullo smartphone le notizie sulla partita. Quando ho appreso del gol alla fine del secondo tempo supplementare ho provato una gioia indescrivibile. Adesso bisogna completare l'opera – ha proseguito l'ex ct della Nazionale – Peccato che non si giochi al San Nicola, ma senza pubblico può andare bene anche la finale in trasferta. Se non ci fosse stata questa ...

