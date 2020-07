Lewis Hamilton domina in Ungheria e raggiunge Schumacher: disastro Ferrari, doppiata e in difficoltà (Di domenica 19 luglio 2020) Archiviato il back to back austriaco fra Gp d’Austria e Gp di Stiria, la Formula 1 si sposta in Ungheria per il terzo appuntamento della stagione. Torna a fare capolino la pioggia che rende il circuito infido e crea subito il primo ‘scherzetto’ a Max Verstappen che perde il controllo della sua monoposto nel giro di formazione e finisce a muro: danni al tiraggio della sospensione. Grande lavoro dei meccanici Red Bull che scongiurano il ritiro e permettono all’olandese di partire in griglia. Per fortuna aggiungiamo noi. Perchè senza il pilota Red Bull ci sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva della Mercedes (la terza se escludiamo la penalità di Hamilton in Austria). Eroico ‘Mad Max’ nel restare in mezzo alle due ‘Frecce Nere’, chiudendo anche un giro in testa e togliendo il ... Leggi su sportfair

