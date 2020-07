Juve, Sarri vuole vincere: ma attenzione a Zidane (Di domenica 19 luglio 2020) Juve, Sarri vuole vincere: ma attenzione a Zidane, il tecnico blancos non parla del suo futuro nemmeno dopo la vittoria del titolo Probabilmente è l’ultimo ostacolo verso il titolo. La Juventus di Maurizio Sarri – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole prenotare il titolo. Sarebbe un bel riscatto per il tecnico ex Napoli e Chelsea, che ora deve anche allontanare l’ombra di Zidane. Le parole dell’allenatore, il quale ha cercato in tutti i modi di smarcare il proprio futuro, fanno sperare i tifosi bianconeri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - forumJuventus : [Corriere] Alla fine Sarri vincerà lo scudetto, ma Agnelli oltre ai risultati voleva il gioco. CR7 e Dybala hanno m… - juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - Jorgeg99 : RT @forumJuventus: GdS: 'Sarri scaccia fantasmi. Lo scudetto per la Juve e per il suo l'orgoglio, ma Zizou si smarca.Tifosi in subbuglio pe… - infoitsport : Bargiggia: 'Sarri ha fallito, non ha carattere per allenare la Juve' -