Juve Lazio, sarà Orsato a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium (Di domenica 19 luglio 2020) Arbitro Juve Lazio: designato il fischietto del match per il big match di lunedì, valido per la 34esima giornata di Serie A L’AIA ha ufficializzato la designazione di Juventus-Lazio, big match del lunedì sera valido per la 34esima giornata di Serie A. A dirigere il match ci sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Preti, mentre il quarto ufficiale sarà Piccinini. Al Var pronti Mazzoleni e Schenone. Partita ad alto coefficiente di difficoltà per uno dei fischietti più esperti del campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : #JuveLazio STORY ????2016, quell'uno-due di @PauDybala_JR Ve lo raccontiamo sul nostro sito e sulla nostra App! ????… - forumJuventus : CT: 'CR7 e Dybala, la coppia di fenomeni. Juve devastante con loro in campo insieme, e la Lazio non fa paura. Ronal… - CorSport : #Lazio, la probabile formazione anti-#Juve: #LuisAlberto ci prova, dubbi a sinistra ?? - sportli26181512 : #Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Luis Alberto ci prova, dubbi a sinistra: Il tecnico biancoceleste potreb… -