Il Sudan sta provando a migliorare (Di domenica 19 luglio 2020) Il governo frutto dell'accordo tra civili e militari ha emendato il codice penale per diminuire l'influenza della religione sulla vita delle persone Leggi su ilpost

Business news: Etiopia fornirà 3 mila Mw di elettricità al Sudan

Khartum, 19 lug 07:00 - (Agenzia Nova) - Etiopia e Sudan hanno siglato un accordo in base al quale Addis Abeba fornirà a Khartum 3 mila megawatt (Mw) di elettricità al Sudan. Lo ha riferito il ministr ...

Tensioni e rischio catastrofe naturale e umanitaria, la grande diga dell'Etiopia inizia a riempirsi senza accordo con Sudan ed Egitto

Khartum avverte che il livello dell'acqua nel Nilo Azzurro è diminuito di circa 90 milioni di metri cubi al giorno e rifiuta "qualsiasi azione unilaterale", mentre il Cairo chiede un "chiarimento urge ...

