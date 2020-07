I possibili contraccolpi, diplomatici e non, di una trattativa che rischia di spacca l'Ue (Di domenica 19 luglio 2020) Ripicche e veti incrociati, le armi che l'Italia potrebbe usare nei confronti dell'Olanda, non ultima l'eliminazione della tassazione di favore che l'Aja riserva alle imprese Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : possibili contraccolpi Wall Street trascura il fattore Joe Biden, occhio ai possibili contraccolpi sui mercati con lui alla Casa Bianca Finanzaonline.com I possibili contraccolpi (diplomatici e non) di una trattativa che rischia di spacca l'Ue

Ripicche e veti incrociati, le armi che l'Italia potrebbe usare nei confronti dell'Olanda, non ultima l'eliminazione della tassazione di favore che l'Aja riserva alle imprese ...

Recovery fund, per l’Italia si mette male. Conte alza la voce, ‘Ue sotto ricatto’

La trattativa per il Recovery fund lontana da una soluzione. I leader europei fanno gli straordinari. L’ambizioso piano dell’Italia di portare a casa il Next Generation Eu così come proposto dalla von ...

