Esorcismo, un libro per dissipare i dubbi sulla pratica (Di domenica 19 luglio 2020) “L’obiettivo è evitare metodi non corrispondenti alle norme con le quali la Chiesa regola il ministero dell’esorcistato”, si legge nella prefazione Arriverà sugli scaffali tra pochi giorni “Linee guida per il Ministero dell’Esorcismo”, il libro (edizioni Il Messaggero di Padova) con cui l’associazione internazionale esorcisti vuole chiarire quali siano le direttrici del ministero dell’esorcistato cattolico ed evitare il “fai da te”, attraverso l’utilizzo di prassi o metodi “non ufficiali” o non corrispondenti alle norme dettate dalla Chiesa. La pubblicazione, come si chiarisce nella prefazione,intende scardinare il pregiudizio secondo cui l’Esorcismo sia una realtà scabrosa, violenta ed oscura messa spesso ... Leggi su zon

