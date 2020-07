Escursioni in montagna nonostante il maltempo: due interventi del soccorso alpino sul Gran Sasso (Di domenica 19 luglio 2020) Due interventi di soccorso sulle montagne abruzzesi, nella giornata di ieri, quando gli Escursionisti hanno deciso di avventurarsi nonostante il tempo incerto. I tecnici del soccorso alpino e ... Leggi su chietitoday

PCagnan : Vicini alle vette: rifugi, escursioni e itinerari per riscoprire il Friuli Venezia Giulia. Uno speciale in tre punt… - ww1_trentino : RT @aghezzer: #Freemap, probabilmente la più bella mappa, gratis, per #escursionismo in #montagna, basata sui dati di #OpenStreetMaps. Per… - Trentino360 : RT @aghezzer: #Freemap, probabilmente la più bella mappa, gratis, per #escursionismo in #montagna, basata sui dati di #OpenStreetMaps. Per… - agh_gim : RT @aghezzer: #Freemap, probabilmente la più bella mappa, gratis, per #escursionismo in #montagna, basata sui dati di #OpenStreetMaps. Per… - aghezzer : #Freemap, probabilmente la più bella mappa, gratis, per #escursionismo in #montagna, basata sui dati di… -

Ultime Notizie dalla rete : Escursioni montagna Escursioni in montagna nonostante il maltempo: due interventi del soccorso alpino sul Gran Sasso ChietiToday Tre turisti deceduti e altri gravi, sciagura dopo ribaltamento di un bus

Un bus turistico diretto al ghiacciaio di Athabasca in Canada si ribalta provocando tre morti e diversi feriti in gravi condizioni.

Il richiamo della montagna

Nel piccolo borgo senza tempo di Smerillo continua a raccogliere successi il festival "Le Parole della montagna". Dedicata quest’anno ... La rassegna si chiuderà oggi con una l’escursione nella ...

Un bus turistico diretto al ghiacciaio di Athabasca in Canada si ribalta provocando tre morti e diversi feriti in gravi condizioni.Nel piccolo borgo senza tempo di Smerillo continua a raccogliere successi il festival "Le Parole della montagna". Dedicata quest’anno ... La rassegna si chiuderà oggi con una l’escursione nella ...