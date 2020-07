Calciomercato Juve: obiettivo Raul Jimenez, lo finanzia Douglas Costa? (Di domenica 19 luglio 2020) Douglas Costa per Guardiola: pronti 50 milioni. La Juve saprebbe già come reinvestirli. Il City vuole sbaragliare la concorrenza del PSG Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Manchester City – graziato dal TAS – è pronto ora a fare la voce grossa sul mercato. Guardiola vorrebbe Douglas Costa, già allenato ai tempi del Bayern Monaco. I citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto 40-50 milioni per sbaragliare la concorrenza del PSG. La Juve, da parte sua, reinvestirebbe immediatamente i soldi su un attaccante. Secondo il quotidiano torinese – oltre ai soliti noti Milik, Dzeko, Lacazette, (il Corriere dello Sport insiste sulla pista Zapata), il nome più caldo potrebbe ... Leggi su calcionews24

Pochi minuti fa è stata designata la sestina arbitrale per il match di domani sera tra Juventus-Lazio che si disputerà alle ore 21.45 all’Allianz Stadium (a porte chiuse) e valevole per la 34 ...

Corsport - Zapata il nome nuovo

Secondo il Corriere dello Sport, Zapata nel mirino della Juventus, il calciatore ex Napoli ha fatto un exploit incredibile da quando veste la maglia del club bergamasco, motivo per cui su di lui si so ...

