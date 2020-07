Barcellona-Napoli: partenopei preoccupati per la situazione in Catalogna (Di domenica 19 luglio 2020) Il Napoli si preoccupa per la trasferta di Barcellona, valida come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i partenopei non si sentono sicuri in vista del viaggio nella città spagnola dove i casi di coronavirus stanno nuovamente salendo. I campani vorrebbero trovare una soluzione alternativa che non metta a rischio la squadra anche se il Barcellona potrebbe avere da ridire dato che si troverebbe a giocare una gara fondamentale in campo neutro. Nel frattempo il Napoli ha avviato uno scambio di idee con il Console italiano a Barcellona, Alessandra Di Pippo per capire come ci si possa muovere. Leggi su sportface

