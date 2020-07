Anac, nel vuoto di potere è scontro sul Covid (Di domenica 19 luglio 2020) Nel vuoto di potere che si registra all'Anac divampa anche lo scontro sindacale. In particolare l'Ugl, assai rappresentativa tra i trecento dipendenti, lamenta l'assenza di qualunque disponibilità al dialogo: provvedimenti a tutela dei lavoratori per il Covid-19; pensioni e recupero contributi del personale; progressioni di carriera; discussione sull'equiparazione ai dipendenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato: tutto fermo, la discussione è paralizzata. E per un'authority che dovrebbe filare come si deve, è davvero rischioso. Da tempo immemorabile non c'è dialogo con i vertici dell'Anac, lamentano un po' tutti e in particolare proprio l'Ugl. Nel carteggio la corrispondenza è enorme e ci sono anche risposte incredibili. A ... Leggi su iltempo

I custodi della legge. I difensori dell’ortodossia rivoluzionaria. Erano in cinque, il capo se ne è andato e sono rimasti in tre. Sono scaduti e hanno provato a prendersi i poteri di Cantone infilando ...

7, comma 5, del decreto legislativo 175/2016 e già dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 162/2016, nonché dell'avviso espresso dalla stessa ANAC nel parere AG5/2018/AP e dall'Adunanza Plenaria ...

