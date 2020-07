Addio a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fondo Ambiente Italiano (Di domenica 19 luglio 2020) Si è spenta a Milano, all’età di 97 anni, Giulia Maria Crespi. La donna è sempre stata una convinta ambientalista e fu la fondatrice del Fai. La notizia è stata comunicata dagli stessi vertici del Fondo Ambiente Italiano, ricordando tutti gli insegnamenti e la storia fatta di cultura e sensibilizzazione sulla tutela dei beni ambientali nel nostro Paese. Un tassello della storia d’Italia. LEGGI ANCHE > Dialogo con Diego Gavagnin su come cambieranno energia e Ambiente dopo il coronavirus «Il Fai soffre per la scomparsa della fondatrice Giulia Maria Crespi. Rassicurata dallo sviluppo della Fondazione in tema di beni gestiti, ... Leggi su giornalettismo

