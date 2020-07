Zidane: “Futuro? Ho un contratto con il Real Madrid, ma nel calcio non si sa mai” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zidane, ha parlato del suo futuro nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leganes. Ecco le sue parole: “Nessuno sa cosa succederà, ho un contratto e mi piace stare qui, ma nel calcio non si sa mai. Cambia tutto da un giorno all’altro, non conosco il futuro. Mi sento fortunato a stare qui, tutto questo potrebbe finire un’altra volta, un giorno succederà ma preferisco non pensarci per ora“. FOTO: Marca L'articolo Zidane: “Futuro? Ho un contratto con il Real Madrid, ma nel calcio non si sa mai” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Le parole di #Zidane in conferenza stampa, tra il suo futuro e la sfida #Champions - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Zidane sibillino sul suo futuro: 'Ora sto qui. Nel calcio può accadere tutto' - sportli26181512 : Zidane: 'Futuro al Real Madrid? Vedremo dopo la Champions': Il tecnico dei Blancos che ha appena conquistato la… - WarrenGatt : RT @Spazio_J: - mirko_masella : RT @DiMarzio: Le parole di #Zidane in conferenza stampa, tra il suo futuro e la sfida #Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane “Futuro “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong La Stampa