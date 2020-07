Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 17:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Topolino nidi strette tra i leader sono ripresi i lavori in plenaria del vertice Ué sul tavolo del presidente del consiglio chat Michelle ha messo una nuova proposta di compromesso che prevede una riduzione di 150 miliardi delle sovvenzioni a fondo perduto che scenderebbero da 500 a 450 miliardi e un appuntamento di 15 miliardi del recovery facility si propone poi di dare valori più alti di a trovare una chiave di distribuzione modificata dei finanziamenti 70% dei fondi distribuiti in base a pile disoccupazione degli ultimi 5 anni il 40% in base al calo della crescita solo dell’ultimo anno che poi l’introduzione di un freno di emergenza sulla governance con la possibilità per i paesi di bloccare l’esborso ... Leggi su romadailynews

fanpage : Non è per nulla una buona notizia #18luglio - fanpage : Preoccupazione in Veneto. Risalgono i contagi - fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - icarvsfallss : RT @AdoreXnialler_: ?? ULTIME NOTIZIE HARRY STYLES È STATO AVVISTATO PRIMA IN SPIAGGIA A LA, POI A MODENA, DOPO A ROMA E IN FINE IN FRANCIA… - hirenelauraa : RT @AdoreXnialler_: ?? ULTIME NOTIZIE HARRY STYLES È STATO AVVISTATO PRIMA IN SPIAGGIA A LA, POI A MODENA, DOPO A ROMA E IN FINE IN FRANCIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: crescono casi in Veneto, impennata di contagi in Catalogna Fanpage.it Coronavirus: in Texas contagiati 85 bebè sotto un anno Record di casi in Spagna

Nella stessa area decine sono i bambini che nelle ultime settimane sono rimasti contagiati. Intanto il bilancio della pandemia mondiale di coronavirus ha superato quota 14 milioni di contagi ...

Covid: Toscana, frenata nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Ci solo due nuovi casi positivi al Coronavirus (uno in provincia di Grosseto e l'altro a Prato), nessun decesso e sei guarigioni nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il ...

Nella stessa area decine sono i bambini che nelle ultime settimane sono rimasti contagiati. Intanto il bilancio della pandemia mondiale di coronavirus ha superato quota 14 milioni di contagi ...(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Ci solo due nuovi casi positivi al Coronavirus (uno in provincia di Grosseto e l'altro a Prato), nessun decesso e sei guarigioni nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il ...