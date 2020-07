Taranto, food truck non a norma: avevano 18 kg di carne avariata (Di sabato 18 luglio 2020) Taranto - Controllo congiunto della Polizia Locale, sezione annonaria, Polizia di Stato e ispettori SIAN-SIAV della ASL per il controllo delle attività itineranti di somministrazione di alimenti e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TARANTO - Controllo congiunto della Polizia Locale, sezione annonaria, Polizia di Stato e ispettori SIAN-SIAV della ASL per il controllo delle attività itineranti di somministrazione di alimenti e ...(ANSA) - TARANTO, 10 LUG - "Per molti anni in Italia in tanti hanno pensato che l'agricoltura fosse il settore del passato. Invece io sono convinta che l'agricoltura sia il settore del futuro: è il se ...