Rinvio scadenze fiscali 20 luglio, l’ira dei commercialisti: sciopero (Di sabato 18 luglio 2020) Lunedì sarà una giornata campale per il fisco nostrano. Dopo mesi e mesi di rinvii, proroghe e sospensioni, i contribuenti saranno nuovamente attesi da una lunga lista di scadenze fiscali. Secondo gli ultimi calcoli, si tratta di 285 adempimenti che dovrebbero portare nelle casse dell’Erario oltre 7 miliardi di euro. Denaro necessario per far quadrare i conti in vista dei prossimi appuntamenti di Bilancio e ai quali, pare, il MEF non può rinunciare. Eppure, molti (se non tutti) si aspettavano un nuovo Rinvio da parte del dicastero di Viale XX Settembre, con le scadenze posticipate quanto meno alla fine dell’estate. E, invece, così non è stato costringendo un po’ tutti a una sorta di rincorsa per farsi trovare pronti all’appuntamento con il “lunedì ... Leggi su quifinanza

