Recovery Fund, Conte: “Negoziato più complicato del previsto. Serve risposta solida e robusta” (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Recovery Fund, il premier Conte su Facebook: “Tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. BRUXELLES (BELGIO) – In una pausa dei lavori a Bruxelles, il premier Conte in un VIDEO su Facebook ha fatto il punto sulla discussione sul Recovery Fund: “Il negoziato è in una fase di stallo. Si sta rivelando più complicato del previsto, sono tante le questioni sul tavolo che non riusciamo a risolvere. Serve una risposta solida e robusta per cercare di rilanciare l’Europa“. Conte: “Situazione complessa” Una soluzione che difficilmente sarà trovata in poco tempo: “In questo momento si stanno ... Leggi su newsmondo

