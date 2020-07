Prostituta positiva, il sindaco di Modica: fate il test, a costo di farvi cacciare dalle mogli (Di sabato 18 luglio 2020) Una donna di origine peruviana, escort, ha accusato i sintomi del Covid con febbre alta e si trova ora in ospedale a Foligno, nel perugino. Ha soggiornato per 15 giorni a Modica, nel ragusano. Qui aveva preso in affitto un miniappartamento per esercitare la sua ‘professione‘ ricevendo diversi clienti su appuntamento. Successivamente la donna si è trasferita in Umbria, dopo aver preso l’autobus per Catania ed il treno fino a Foligno, dove si è sentita male. L’azienda sanitaria provinciale avverte che se qualcuno a Modica “avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”. Ma il tracciamento dei contatti è molto ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi - 19donatella : RT @SecolodItalia1: Prostituta positiva, il sindaco di Modica: fate il test, a costo di farvi cacciare dalle mogli - SecolodItalia1 : Prostituta positiva, il sindaco di Modica: fate il test, a costo di farvi cacciare dalle mogli… - ADeborahF : RT @tordi_luciano: Il Berlusca viene informato della prostituta positiva al Covid... - Cosi49Cosimo : RT @tordi_luciano: Il Berlusca viene informato della prostituta positiva al Covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Prostituta positiva Foligno ,prostituta positiva al Covid: appello del Sindaco ai clienti. Fate il tampone, attenzione ai familiari. Umbriadomani Covid e Bocca di rosa

Una prostituta peruviana ricoverata a Foligno con i sintomi del ... Ma se l’esame desse esito positivo? Le autorità sanitarie, con un sadismo giustificato dall’emergenza, hanno ricordato che in tal ...

Covid-19, prostituta positiva dopo 15 giorni in Sicilia

La donna, che è ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Perugia, è rimasta in Sicilia circa 15 giorni, periodo nel quale potrebbe avere incontrato decine di clienti. «Abbiamo ...

Una prostituta peruviana ricoverata a Foligno con i sintomi del ... Ma se l’esame desse esito positivo? Le autorità sanitarie, con un sadismo giustificato dall’emergenza, hanno ricordato che in tal ...La donna, che è ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Perugia, è rimasta in Sicilia circa 15 giorni, periodo nel quale potrebbe avere incontrato decine di clienti. «Abbiamo ...