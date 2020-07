Milan-Bologna, Mihajlovic: “Se si perde 5-1 bisogna stare zitti e vergognarsi” (Di domenica 19 luglio 2020) “Se si perde 5-1 bisogna stare zitti e chiedere scusa ai tifosi oltre a vergognarsi per la prestazione. Spero che i giocatori facciano esattamente questo. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi: se lottare per la salvezza in anticipo o lottare per l’Europa”. Queste le parole di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta del suo Bologna per 5-1 contro il Milan a San Siro. “Dobbiamo cambiare atteggiamento mentale e dobbiamo riuscire a gestire le emozioni in campo. Serve più serenità e fiducia nelle giocate”, ha aggiunto il tecnico del Bologna ai microfoni di Dazn prima di soffermarsi sulla prestazione di San Siro: “Contro il Napoli abbiamo fatto una buona gara mentre oggi non siamo mai stati in partita. Ho ... Leggi su sportface

