"Immuni? Sono insoddisfatto dei pochi download ma contro la app critiche infondate". Parla Luca Ferrari di Bending Spoons (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Ferrari, cofondatore di Bending Spoons, ci ha raccontato come è stato progettare un'applicazione così importante e risposto ad alcune domande che molti si pongono, in particolare sul rischio di "falsi positivi" Leggi su it.mashable

PaolaPisano_Min : Un ringraziamento a tutti i medici, l'app #Immuni è un aiuto fondamentale per la lotta al #covid19 Grazie a Immuni… - Mania48Mania53 : RT @VanniRestelli: @MFinestri @Silvio_710719 @MarcoSanavia1 @Mania48Mania53 Il Pubblico impiego è un'idrovora insaziabile, con sacche di as… - VanniRestelli : @MFinestri @Silvio_710719 @MarcoSanavia1 @Mania48Mania53 Il Pubblico impiego è un'idrovora insaziabile, con sacche… - biennosllega : @InsultoTi Il problema che a gente cosi non viene il cancro in testa, questo è il punto. Sono immuni a tutto sti reietti. - CurrentiCalamo_ : @Teomondus @Cartabellotta @istsupsan @istat_it Nella 1.a ondata i focolai maggiori si sono avuti in strutture sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni Sono Il fallimento di Immuni e dei test sierologici Panorama Vegetariani e vegani per dieta o stile di vita

Perchè diventare vegetariani Le motivazioni per diventare vegetariani quali sono? Indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato non consumare carne, il vegetarianesimo non è immune ...

Operatore positivo al coronavirus dopo una cena nel Trevigiano: casa di riposo "sigillata"

O Sembrava immune al Covid e la speranze è che sia proprio così, ma il responso arrivato ieri del tampone effettuato su un operatore della casa di riposo di Longarone, che abita in zona, non può che p ...

Perchè diventare vegetariani Le motivazioni per diventare vegetariani quali sono? Indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato non consumare carne, il vegetarianesimo non è immune ...O Sembrava immune al Covid e la speranze è che sia proprio così, ma il responso arrivato ieri del tampone effettuato su un operatore della casa di riposo di Longarone, che abita in zona, non può che p ...