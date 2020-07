Il focolaio Covid a Savona e l’appello a restare a casa della dirigente dell’ospedale Santa Corona (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre ci sono in totale 18 nuovi contagiati in Liguria, preoccupa il focolaio di Coronavirus che ha portato un totale di 18 contagi in un ristorante di Savona. L’esercizio, così come un altro ad Albenga, è stato chiuso perché i dipendenti sono gli stessi in entrambi i locali. Coronavirus nel Savonese: l’appello a restare a casa della dirigente dell’ospedale Santa Corona Intanto Caterina Valle, dirigente dell’ospedale Santa Corona, su Facebook ha lanciato un allarme annunciando il monitoraggio di duemila test del tampone e consigliando di rimanere a casa: “In questi giorni fate vita un po’ ... Leggi su nextquotidiano

mirellaladini : RT @ilgiornale: Allarme focolaio Covid ad Ostia: positivi 7 uomini del Bangladesh. Chiuso stabilimento balneare, la disperazione della tito… - ThedyStefano : RT @ilgiornale: Allarme focolaio Covid ad Ostia: positivi 7 uomini del Bangladesh. Chiuso stabilimento balneare, la disperazione della tito… - neXtquotidiano : Il focolaio Covid a #Savona e l'appello a restare a casa della dirigente dell'ospedale Santa Corona - mludodc : RT @ilgiornale: Allarme focolaio Covid ad Ostia: positivi 7 uomini del Bangladesh. Chiuso stabilimento balneare, la disperazione della tito… - clikservernet : Covid. Il bollettino. Calabria, altri 7 casi: 6 dal focolaio di Cosenza e uno dal catanzarese -