Gag Diletta Leotta e Mihajlovic: “Quanto vi può servire Ibra?” “Scusa ma non sento” (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Siparietto divertente tra Diletta Leotta e Sinisa Mihajlovic al termine di Milan-Bologna. “Quanto vi può servire uno come Ibrahimovic?”, domanda la giornalista. “Scusa non sento”, risponde il tecnico per ben due volte evitando volontariamente di rispondere al quesito di mercato. Sulla sconfitta invece non usa mezzi termini: “Se si perde 5-1 bisogna stare zitti e chiedere scusa ai tifosi oltre a vergognarsi per la prestazione. Spero che i giocatori facciano esattamente questo. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi: se lottare per la salvezza in anticipo o lottare per l’Europa”, ha concluso Mihajlovic. Leggi su sportface

sportface2016 : Siparietto divertente tra Diletta #Leotta e #Mihajlovic: ecco il video nel post-partita di #MilanBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Gag Diletta Diletta Leotta, la gag del caffè con Ibrahimovic diventa virale: solita scansafatiche Il Tempo ‘Solita scasafatiche’, Ibrahimovic bacchetta Diletta Leotta durante pausa caffè

Una coppia inedita ma che già piace agli appassionati di calcio: Diletta Leotta, giornalista sportiva di Dazn (oltre che showgirl ed influencer) e Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, considerato ...

Una coppia inedita ma che già piace agli appassionati di calcio: Diletta Leotta, giornalista sportiva di Dazn (oltre che showgirl ed influencer) e Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, considerato ...