Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' (Di sabato 18 luglio 2020) commenta 'Fate il tampone, anche a rischio di farvi mettere alla porta da vostra moglie'. A lanciare l'insolito appello è il sindaco ragusano di Modica, Ignazio Abate, dopo il ricovero a Foligno, in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono quattro in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia e il numero dei ricoverati - in discesa da settimane - torna a salire passando da 6 a 9 (nessuno in terapia intensiv ...Ragusa, Catania, Foligno: è allarme in queste tre località dopo che una escort è risultata positiva al coronavirus. La donna, di origine peruviana, è ricoverata in ospedale a Foligno (Perugia). Per 15 ...