Dl semplificazioni, disabili potranno circolare in tutte le Ztl d’Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Decreto semplificazioni, arriva un’importantissima novità che riguarda la possibilità di entrata nelle Ztl alle persone con disabilità: basterà un unico permesso. Basterà ora un unico permesso, a tutte le persone con disabilità, per poter circolare all’interno delle Ztl di tutta Italia. Si tratta, come riporta l’agenzia Ansa, di una delle novità apportate dal nuovo decreto … L'articolo Dl semplificazioni, disabili potranno circolare in tutte le Ztl d’Italia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

laquilablog : Decreto Semplificazioni: permesso disabili in auto valido Ztl tutta Italia #decreto #invalidi #semplificazioni #ztl - marcogesumundo : C'è voluto 'solo' una pandemia, per unificare l'anagrafe dei contrassegni disabili sul territorio nazionale, ma tra… -