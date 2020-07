Designazioni serie A, gli arbitri del 19 luglio: Roma Inter a Di Bello (Di sabato 18 luglio 2020) Designazioni serie A, gli arbitri del 19 luglio: Roma Inter a Di Bello. Ecco tutte le squadre arbitrali per i match di domani La Lega ha diramato le Designazioni arbitrali per le sfide di domani. Ecco tutte le squadre arbitrali che scenderanno in campo nelle gare di domani: PARMA – SAMPDORIA Domenica 19/07 h. 17.15 CALVARESE DE MEO – BOTTEGONI IV: SACCHI VAR: MANGANIELLO AVAR: LIBERTI BRESCIA – SPAL Domenica 19/07 h. 19.30 ABBATTISTA DEL GIOVANE – PERROTTI IV: SERRA VAR: BANTI AVAR: TOLFO FIORENTINA – TORINO Domenica 19/07 h. 19.30 MARIANI GIALLATINI – CALIARI IV: ROS VAR: GIACOMELLI AVAR: PASSERI GENOA – LECCE Domenica 19/07 h. 19.30 DOVERI PAGANESSI – MONDIN IV: PAIRETTO VAR: IRRATI AVAR: ... Leggi su calcionews24

Cagliari-Sassuolo, designato l’arbitro Ayroldi: prima volta per i rossoblù

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni relative alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: il match in programma domani alla Sardegna Arena fra Cagliari e Sassuol ...

