Coronavirus: contagiati 85 bambini con meno di un anno (Di sabato 18 luglio 2020) Sono 85 i bambini contagiati, hanno meno di un anno d’età. Continuano a salire i casi negli Stati Uniti, con record giornalieri. 18 Stati sono considerati ‘red zone’. Texas, contea di Nueces. Sono stati registrati lì tutti i casi, nella zona rossa della città di Corpus Christi, sul Golfo del Messico. Leggi anche -> Coronavirus, … L'articolo Coronavirus: contagiati 85 bambini con meno di un anno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

