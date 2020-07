Bimba di 8 anni scende di nascosto dall’auto della madre sulla Pontina: salvata dalla polizia (Di sabato 18 luglio 2020) Una bambina di 8 anni è stata soccorsa ieri dagli agenti della Polizia stradale di Aprilia mentre stava camminando sul ciglio della Pontina, l’arteria che collega Roma alla provincia di Latina. La piccola, confusa e disorientata, era nei pressi di un’area di servizio, nel territorio del comune di Ardea e si accingeva ad attraversare la carreggiata, piena di automobili che procedevano ad alta velocità. Poco dopo in quell’area di servizio si è presentata la mamma della Bimba, una donna di Roma, che ha raccontato di essersi fermata un quarto d’ora prima a fare carburante. La figlia dormiva sul sedile posteriore e la donna non si è accorta che, durante la sosta, la piccola era scesa dall’auto e si era incamminata da sola lungo la ... Leggi su tpi

