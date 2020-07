Ariano Irpino, non si ferma all’alt dei carabinieri: 50enne nei guai (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 50enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “Resistenza a Pubblico Ufficiale”. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri: la pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale carabinieri di Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intimato l’“Alt” al conducente di una berlina ma lui invece di fermarsi si dava alla fuga. I carabinieri, ... Leggi su anteprima24

