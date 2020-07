Andrea Camilleri, il Maestro ha davvero ‘chiuso i conti’ con Montalbano? (Di sabato 18 luglio 2020) Sono tre giorni che ho tra le mani Riccardino. Fremevo per averlo, non vedevo l’ora di leggere quest’ultimo romanzo di Andrea Camilleri. Eppure, ora che ce l’ho mi manca il coraggio. Cincischio, tentenno, prendo tempo, continuo a leggere un giallo di second’ordine preso in biblioteca. Ho aspettato un anno questo momento e adesso che è arrivato non mi sento pronta. Perché lo so che una volta sollevata la copertina, le pagine inizieranno a scorrere rapide, frenetiche, una dopo l’altra finché non sarà terminato. Allora ci sarà un grande vuoto, quello che il Maestro ci ha lasciato dopo la sua morte. Si può essere così attratti e allo stesso tempo spaventati da un libro? Sì, i libri hanno grandi poteri nascosti. Faccio un respiro profondo, prendo coraggio e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Radio3tweet : La radio è il mezzo grazie al quale, quando nessuno voleva pubblicarmi, ho coltivato il mio amore per la parola, di… - poliziadistato : #17luglio Un anno senza Andrea #Camilleri, amico della #PoliziadiStato e papà del commissario #Montalbano Con i suo… - RaiCultura : Un ricordo di Andrea #Camilleri, dei suoi molteplici talenti, a un anno dalla morte (#17luglio 2019).… - maxguadagnoli : RT @PasqualeTotaro: “Ma perché l’altro è diverso da me? L’altro non è altro che me stesso allo specchio. Stiamo educando una gioventù all’o… - LucaLucaf20 : RT @CasaLettori: Gli italiani essenzialmente tendono a essere smemorati o ad avere la memoria corta. Andrea Camilleri #FotoDelGiorno a #… -