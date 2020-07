Simona non può né vedere né sentire ma comunica col mondo attraverso la pelle della mano sinistra (Di venerdì 17 luglio 2020) La protagonista di questo video esclusivo di TPI si chiama Simona. Una bella, dolcissima ragazza che, malgrado sia priva della vista e dell’udito, ha imparato a comunicare attraverso la pelle della mano sinistra. Sono le persone come lei, quelle che non si arrendono mai, che cambiano la storia. Quelle che rendono il mondo un posto migliore anche per noi. Eroi quotidiani che ci circondano silenziosamente, spesso senza che neanche ce ne accorgiamo. Unendo il proprio immenso coraggio a quello del papà Michele e della mamma Antonietta, Simona è riuscita a scavalcare la terribile barriera che rischiava di isolarla per sempre da tutto e da tutti. E si è ripresa la sua ... Leggi su tpi

alessialelle : Gaia il 27 sarà al radio bruno estate a Modena, chi è la rincoglionita che il 27 parte per andare in Sicilia? Ovvia… - simona_0000 : Mi viene da piangere, ho solo dei brividi e tanto tantissimo disprezzo per le persone che hanno compiuto questo ges… - SailorLoki : @simona_0000 Ti giuro leggere queste parole mi riempie il cuore, sinceramente non capisco perchè addirittura la gen… - Bob6Rock : @AngeloCivico @Claplaz @ItaliaOggi Simona Ventura è tornata a #Rai2 con un direttore di rete #freccero che adesso non c’è più.... -

Ultime Notizie dalla rete : Simona non Simona non può né vedere né sentire ma comunica col mondo attraverso la pelle della mano sinistra TPI Rai, palinsesti 2020/2021: i «trombati» e gli assenti

Alla programmazione 2020/2021 della Rai fa da contraltare un altro ‘palinsesto’ alternativo: quello dei trombati e degli assenti. I nomi dei conduttori che non avranno spazio nella prossima stagione d ...

Rientro a scuola in presenza, e c'è anche la mensa

La sindaca Cecchini insieme all'assessora Giuntini e alla dirigente scolastica ha spiegato la situazione per settembre: "Priorità a bambini e ragazzi" CAPANNOLI — Si sono tenuti vari incontri tra la s ...

Alla programmazione 2020/2021 della Rai fa da contraltare un altro ‘palinsesto’ alternativo: quello dei trombati e degli assenti. I nomi dei conduttori che non avranno spazio nella prossima stagione d ...La sindaca Cecchini insieme all'assessora Giuntini e alla dirigente scolastica ha spiegato la situazione per settembre: "Priorità a bambini e ragazzi" CAPANNOLI — Si sono tenuti vari incontri tra la s ...