Serie Tv Rai 2020-2021: ecco le fiction che andranno in onda (Di venerdì 17 luglio 2020) Serie Tv Rai 2020-2021: le fiction che andranno in onda Serie TV RAI 2020-2021 – I palinsesti Rai per l’autunno-inverno 2020 e la primavera 2021 sono stati presentati. Oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le Serie tv (le fiction): sia nuove stagioni, sia titoli completamente nuovi. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio canale per canale. Rai 1 NERO A METÀNel 2020-2021 vedremo una nuova stagione per il poliziesco-comedy, forte del binomio tra i protagonisti. Claudio Amendola (Carlo Guerrieri) e Miguel Gobbo Diaz (Malik) sono stati promossi e devono districarsi tra vicende ... Leggi su tpi

