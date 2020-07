Serie C, allo scadere il Bari fa festa nella semifinale playoff: ora l'ultimo passo per la B (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarà il Bari a sfidare la Reggiana nella finalissima playoff per la promozione in Serie B. La squadra di Vivarini, al termine di una battaglia infinita, ha battuto la Carrarese 2-1. Leggi su tuttonapoli

Serie C, allo scadere il Bari fa festa nella semifinale playoff: ora l'ultimo passo per la B

Sarà il Bari a sfidare la Reggiana nella finalissima playoff per la promozione in serie B. La squadra di Vivarini, al termine di una battaglia infinita, ha battuto la Carrarese 2-1. Ci sono voluti i ...

Serie BKT, 35ª giornata: Crotone-Salernitana 1-1

Undicesimo risultato utile consecutivo per gli squali che allo Scida pareggiano con la Salernitana allungando a +6 sullo Spezia terzo. Stroppa deve fare a meno dello squalificato Cuomo ma recupera ...

