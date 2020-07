Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso genitori: è nata Viola Belle (Di venerdì 17 luglio 2020) Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso sono due volti molto amati dai fan della soap opera partenopea Un Posto al Sole. La telenovela è da poco tornata in onda in prima Tv assoluta su Rai 3 con le nuove puntate. Gli attori hanno ripreso a girare, ovviamente seguendo le normative sulla sicurezza e sul distanziamento sociale. Oltre alle anticipazioni della soap, i fan di Un Posto al Sole sono sempre in cerca di curiosità sugli attori che animano Palazzo Palladini. Una bella notizia li farà felici, visto che è nato il secondo figlio di Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso. I due sono al settimo cielo e, ad annunciare sul suo profilo ufficiale Instagram il lieto evento, è stata proprio la neo ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Un posto al sole, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti di nuovo genitori: è nata Viola Belle - infoitcultura : Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sono diventati genitori: è nata la piccola Viola Belle - newsnewsgossip : Un posto al sole, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso di nuovo genitori ? - gossipnewsgoss1 : Un posto al sole, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso di nuovo genitori ? - gossiparaaah : Un posto al sole, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso di nuovo genitori ? -