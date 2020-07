Ranieri: “Voglio rivedere la mia Sampdoria post Covid. A Parma gara difficile” (Di venerdì 17 luglio 2020) In vista della gara di Parma, in programma domenica per il 34°turno di Serie A, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa: “Siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite. Parma ci potrebbe dire che siamo salvi, dunque voglio il massimo dai miei ragazzi. Il derby è un’altra partita. Voglio rivedere la mia Sampdoria post-Covid, questa mi piace. Puoi perdere, ma se sai di aver fatto la prestazione sei soddisfatto”. Il tecnico della Sampdoria si è soffermato sulla mentalità del suo gruppo: “Questo campionato è particolarissimo. Cerco di mettere sempre la squadra più adatta per battere l’avversario, questo è il mio concetto. ... Leggi su alfredopedulla

