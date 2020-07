Omicidio-suicidio a Fossignano, uccide la moglie e poi si spara. Ecco chi sono le vittime (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia nella notte ad Aprilia – intorno alle 3:15 – dove un uomo ha prima ucciso sua moglie con diversi colpi di pistola poi si è tolto la vita. Omicidio-suicidio a Fossignano, chi sono le vittime sono Calogero Cortese, 48 anni e Grazia Sicilia, di 45 anni, entrambi originari della provincia di Caltanissetta, i due coniugi che questa notte si trovavano all’interno della loro abitazione in via Chiasco, in zona Fossignano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che i due avessero avuto una violentissima lite. Improvvisamente l’uomo ha afferrato la pistola, che deteneva regolarmente in casa, e ha esploso tre colpi contro il torace della moglie, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

