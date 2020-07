MotoGp, Danilo Petrucci ammette: “difficile trovare il ritmo dopo la brutta caduta di mercoledì” (Di venerdì 17 luglio 2020) I piloti del Ducati Team sono scesi in pista oggi per le prime due sessioni di prove del Gran Premio di Spagna di MotoGp, in programma questo fine settimana sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDanilo Petrucci, reduce dalla brutta caduta di mercoledì nei test pre-gara che fortunatamente non gli ha lasciato gravi conseguenze, ha chiuso le FP2 in tredicesima posizione, mentre la classifica provvisoria lo vede attualmente al ventunesimo posto al termine della prima giornata, con il crono di 1’38.507 ottenuto nelle FP1 di questa mattina. “E’ stato abbastanza difficile riuscire a ritrovare subito il ritmo dopo la brutta caduta di mercoledì” le ... Leggi su sportfair

