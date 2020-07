Mirri: “Trattiamo per concessione Stadio, no a Comune come sponsor. Mercato? Anno anomalo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Palermo presenta il progetto "Aquile di Quartiere".Il club rosanero, in accordo con la Caritas, ha scelto di donare il premio stagionale inizialmente destinato ai giocatori per la promozione di Serie C al finanziamento di borse di studio per oltre 50 ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà di diversi quartieri della città, i quali avrAnno la possibilità di frequentare scuole calcio di alto livello per realizzare il sogno di diventare calciatori professionisti.Palermo, progetto "Aquile di Quartiere": i rosanero pagano la scuola calcio a 50 ragazzi in difficoltà. Il comunicatoIl presidente rosanero Dario Mirri, intervenuto nel corso dell'evento svoltosi questo pomeriggio al "Renzo Barbera", ha parlato di alcuni dei temi caldi legati al futuro del Palermo: dalla questione ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Mirri “Trattiamo